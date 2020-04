Vinci : Le trafic passagers de Vinci Airports a chuté de 55,7% en mars et de 20,9% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mercredi que le trafic passagers de Vinci Airports avait reculé de 20,9% au premier trimestre 2020 en conséquence de la crise du Covid-19, avec un total de 45,3 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports du réseau.

Le trafic a chuté de 55,7% en mars en raison de "la mise en place de dispositifs de restriction des déplacements dans de nombreux pays (mises en quarantaine, confinements des populations, fermetures de frontières) afin de limiter la propagation de la pandémie", a expliqué Vinci dans un communiqué.

"La baisse a été particulièrement prononcée fin mars, avec un trafic très faible sur certains aéroports du réseau" et le début du mois d'avril "se poursuit sur la même tendance", a prévenu le groupe.

"Le trafic est désormais très réduit dans les aéroports du réseau, dont l'activité se limite essentiellement aux services publics, sanitaires et logistiques", a indiqué Vinci.

"Dans ce contexte inédit de crise sanitaire mondiale, un plan de réduction des dépenses opérationnelles et d'aménagement des investissements a été engagé par Vinci Airports sur l'ensemble de ses plateformes, dans le respect des obligations contractuelles, réglementaires et des décisions gouvernementales", a souligné le groupe de construction et de concessions.

