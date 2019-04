Vinci : Mise en œuvre du programme de rachat d'actions propres

Rueil-Malmaison, le 2 avril 2019

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions propres

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, VINCI a signé le 2 avril 2019 une convention d’achat d’actions avec un prestataire de service d’investissement.

Aux termes de cette convention, le prestataire de service d’investissement vendra à VINCI, au plus tard à l’échéance du 26 juin 2019, une certaine quantité d’actions VINCI, dans la limite de 300 millions d’euros, à un prix moyen par action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée de la convention, avec une décote garantie. Ce prix ne pourra pas excéder le prix fixé par l’assemblée générale mixte de VINCI.

