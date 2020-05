Vinci : Nomination de Stéphanie Malek aux relations médias de VINCI

Rueil-Malmaison, le 11 mai 2020

Nomination de Stéphanie Malek aux relations médias de VINCI

Stéphanie Malek est nommée responsable des relations médias du Groupe. Elle rapporte à Pierre Duprat, directeur de la communication de VINCI.

Stéphanie, 39 ans, a rejoint le Groupe en 2009 au Qatar avant d’être nommée directrice de la communication de VINCI Construction Grands Projets en 2013. Elle a exercé auparavant le métier de journaliste dans différentes radios et a assuré une mission d’attaché audiovisuel à Doha pour le ministère des Affaires étrangères.

Stéphanie Malek est diplômée du Centre de formation des journalistes et certifiée en communication financière – relations investisseurs par l’université de Paris-Dauphine et le Cliff.

