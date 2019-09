Vinci : Pose de la première pierre du projet To-Lyon

© Dominique Perrault

11 Septembre 2019 - Événements - France

Le 9 septembre 2019, la première pierre du programme mixte To-Lyon, réalisé par VINCI Immobilier et Europequipements dans le quartier de la Part-Dieu, a été posée en présence de Gérard Collomb, maire de Lyon, David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon, Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, Olivier de la Roussière, président de VINCI Immobilier et Olivier Pelat, président du groupe Europequipements.

D'une surface de 80 000 m2, il se compose notamment d'une tour de bureaux de 170 mètres, d'un hôtel 4*, d'une place basse publique (comprenant un parking public et une «vélo-station ») et de 5 000 m² de commerces. Ce projet, qui devrait s'achever en 2023, s'intègre et participe ainsi à la transformation du quartier, en créant un nouveau lien entre le pôle d'échanges multimodal et son quartier d'affaires.

Sa construction, pour laquelle Citinéa (VINCI Construction France) est mandataire, devrait s'achever en 2023. VINCI Energies et Soletanche Freyssinet (VINCI Construction) sont également mobilisés sur ce projet.