Vinci : Quinze ans de concession des aéroports alpins du réseau

À l'occasion du lancement de la saison d'hiver, VINCI Airports (VINCI Concessions) a célébré les 15 ans de la concession des aéroports Grenoble Alpes Isère et Chambéry Savoie Mont Blanc.

Le premier s'est spécialisé sur le marché du ski et a renforcé sa connectivité, avec 19 destinations desservies par des vols réguliers contre une en 2004. Le second est devenu une porte d'entrée des Alpes, avec plus de 200 000 passagers accueillis chaque saison. Par ailleurs, leur performance opérationnelle ainsi que l'expérience client ont été fortement améliorées à travers la rénovation de l'aérogare principale, un parcours client repensé ou la mise en place de nouveaux services. Ces infrastructures permettent de créer chaque hiver 750 emplois saisonniers et de soutenir 3 000 emplois, contribuant à l'économie locale et au développement touristique de la région Auvergne - Rhône-Alpes.