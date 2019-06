Vinci : Réalisation d'un viaduc en Vendée

26 Juin 2019 - Projets en cours - France

Le groupement formé par Eurovia Béton (mandataire), Bodin (Eurovia) et VINCI Construction Terrassement installe depuis février 2019, en Vendée, un viaduc au-dessus du carrefour giratoire Palissy, le plus fréquenté du département, situé sur l'axe de la RD160, à La Roche-sur-Yon.

Celui-ci accueillera une 2 x 2 voie afin de fluidifier la circulation du secteur et ainsi améliorer la mobilité au nord de la ville.

Les équipes ne disposent que d'un délai de vingt-deux mois pour cet ouvrage de 120 m de long et 20 m de large, et ses bretelles adjacentes, et qui nécessite la pose de plus de 4000 m de poutres en béton préfabriqué. Ce projet illustre les synergies entre les trois entreprises à l'œuvre, puisque, outre l'ouvrage lui-même, des opérations de terrassement et de rétablissement de chaussée seront également effectuées.