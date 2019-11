Vinci : VINCI Concessions met en service la section finale de la nouvelle autoroute M11 reliant Moscou à Saint-Pétersbourg

Rueil-Malmaison, le 27 novembre 2019

VINCI Concessions met en service la section finale de la nouvelle autoroute

M11 reliant Moscou à Saint-Pétersbourg

Moscou relié à Saint-Pétersbourg par la route en 5h30

Investissement de 1,6 milliard d’euros dans le cadre d’un PPP* de 27 ans pour la réalisation des sections 7 et 8

Renforcement de la sécurité et de la connectivité du réseau de transports russe

La section finale (section 8) de la nouvelle autoroute Moscou – Saint-Pétersbourg (M11) a été officiellement mise en service le 27 novembre 2019, au cours d’une cérémonie présidée par Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, en présence d’Yves-Thibault de Silguy,

Vice-président du Conseil d’administration de VINCI et de Nicolas Notebaert, Directeur général de VINCI Concessions.

Ce corridor routier de 34 km relie Tosno, dans le district de Leningrad, au périphérique de

Saint-Pétersbourg. En septembre 2019, VINCI Concessions et ses partenaires avaient livré le tronçon 7 de la M11, long de 103 km, entre les villes de Velikiy Novgorod et Tosno, situées au sud de

Saint-Pétersbourg.

Les sections 7 et 8 ont été conçues, financées, livrées et seront exploitées jusqu’en 2041 par VINCI Concessions (40 % du groupement) et ses partenaires dans le cadre d'un PPP en

« availability payment » (sans risque trafic) conclu avec la société routière nationale russe Avtodor. Le montant de l’investissement s’élève à 1,6 milliard d'euros, dont 800 millions d'euros d’aide publique en capital. Elles comprennent au total 62 ponts et passerelles, 12 aires de services et 4 postes de péage.

La phase de construction a été achevée en quatre ans, malgré des conditions climatiques très rigoureuses et de nombreux défis techniques à relever. Une attention particulière a été portée à la protection de l'environnement avec la construction de passages « grande faune » pour assurer la continuité écologique.

La nouvelle autoroute M11, longue de 669 km, assure une liaison sûre et fiable entre Moscou et

Saint-Pétersbourg. Elle réduit à 5h30 le temps de trajet actuel de 9 heures via la route alternative M10. En outre, elle permet de mieux intégrer les autoroutes russes dans le système de transport international, notamment avec l'Europe du Nord.

VINCI Concessions est également concessionnaire du premier tronçon de l'autoroute M11, livré en 2014, qui relie le périphérique de Moscou et l'aéroport de Sheremetyevo. VINCI Concessions est aujourd’hui le premier opérateur autoroutier privé de Russie avec environ 950 km d'autoroutes gérés et plus de 2 000 collaborateurs.

Nicolas Notebaert, Directeur général de VINCI Concessions, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’être les partenaires d’un projet d’une telle envergure. Cette nouvelle autoroute entre Moscou et

Saint-Pétersbourg contribuera à améliorer très significativement la mobilité en Russie. En nous appuyant sur notre expérience et notre bilan positif dans le pays, nous allons continuer à apporter aux automobilistes russes les meilleurs services, axés sur la performance et la sécurité. »

*PPP : partenariat public-privé

