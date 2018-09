Vinci : a livré le nouveau barrage d'Assiout en Égypte

19/09/2018 | 14:08

Vinci Construction a livré le nouveau barrage d'Assiout lors d'une cérémonie officielle en présence du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.



Le nouveau barrage d'Assiout est situé entre le Caire et Louxor. Il irrigue désormais près de 700 000 hectares de terres agricoles supplémentaires, produit également 32 MW d'électricité grâce à 4 turbines de 8 MW et permet la navigabilité du Nil dans les deux sens grâce à un système d'écluses.



' Débutés en mai 2012, les travaux ont nécessité un rabattement de la nappe aquifère du Nil sur 35 mètres de profondeur en dessous du fleuve, à l'aide d'un système de pompage de 89 puits profonds, permettant d'évacuer jusqu'à 300 000 m3 d'eau par jour ' indique le groupe.



