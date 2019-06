Vinci : a rénové un quai à Douarnenez

04/06/2019 | 16:57

Le groupe Vinci annonce ce mardi soir que l'agence Eurovia de Quimper a terminé la rénovation d'un quai du port de Douarnenez, dans le Finistère, dédié aux plaisanciers et aux fêtes maritimes.



'En plus des travaux de pavage, de réseaux et de pose d'enrobés, les équipes ont mis en place une chaussée et un parvis en béton. Les abords du chantier et le cadre du port ont été préservés et le phasage des opérations a permis de maintenir l'accès aux commerces', explique Vinci.





