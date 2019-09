Vinci : acquisition d'OFM en Allemagne

30/09/2019 | 09:13

Vinci Energies annonce avoir acquis le groupe allemand OFM, opérant en ingénierie, mise en oeuvre et maintenance des réseaux fixes dans les infrastructures de télécommunication, principalement les réseaux à fibres optiques.



L'entreprise compte près de 270 collaborateurs en Allemagne, pour un chiffre d'affaires de 78 millions d'euros en 2018. OFM rejoindra Axians, la marque de Vinci Energies dédiée au domaine des technologies de l'information et de la communication.



Avec cette nouvelle acquisition, le groupe français de construction et concessions affirme 'se positionner en Allemagne sur le marché porteur des infrastructures de communication à haut débit et des réseaux d'entreprise'.



