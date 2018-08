Vinci : acquisition pour Eurovia aux Etats-Unis

20/08/2018 | 08:37

Eurovia, filiale de Vinci, annonce avoir conclu un accord avec Salini Impregilo pour acquérir les activités industrielles et travaux routiers Plants and Paving de sa filiale Lane Construction pour un montant de 555 millions de dollars.



Cette activité réalise un chiffre d'affaires supérieur à 600 millions de dollars par an, dans 10 États, sur la côte Est des États-Unis et au Texas. Elle comprend une quarantaine d'usines d'enrobés et plusieurs exploitations de carrières.



Avec cette acquisition, qui reste soumise à l'approbation des autorités américaines, Eurovia deviendra l'un des leaders des travaux routiers sur la côte Est des États-Unis avec un chiffre d'affaires total d'environ 1,2 milliard de dollars.



