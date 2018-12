Vinci : belle hausse du titre, un analyste en soutien

28/12/2018 | 16:26

Le titre Vinci s'affiche en hausse de +2,2% ce vendredi à Paris, au lendemain de l'annonce de l'acquisition par le groupe de 50,01% des parts de l'aéroport de Gatwick, une opération vue par Oddo BHF comme 'un nouveau coup (brillant) dans les aéroports'.



'Nous retenons 4 éléments importants. [Tout d'abord,] Gatwick apportera sa gestion opérationnelle 'best in class' à Vinci airports. L'essentiel de ces synergies (non chiffrées) seront réalisées dans l'ensemble des autres aéroports détenus par Vinci (non quantifiées). [Ensuite,] Vinci airports apportera à Gatwick son savoir-faire dans les activités commerciales. Si Vinci n'a pas communiqué le revenu par passager, le management a toutefois souligné 'un potentiel de développement important'. [Par ailleurs,] Vinci a négocié directement avec le gérant de l'actif (GIP) sans appel d'offre. L'effet 'Brexit' aura sans doute limité la concurrence et facilité les négociations. [Enfin, nous retenons] un cadre de régulation favorable', commente Oddo BHF.



S'il note une inconnue, celle de la baisse du trafic liée au Brexit, Oddo BHF reste convaincu que Vinci présentera un bilan solide - cette acquisition doit être finalisée d'ici le mois de juin. L'analyste est à neutre sur le titre, avec un objectif de cours de 94 euros, pour un potentiel de +33%.







