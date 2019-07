Vinci : bien orienté avec des propos de broker

16/07/2019 | 15:41

Vinci prend 1,7% et surperforme ainsi nettement le CAC40 (+0,5%), aidé par des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 99 à 101 euros sur l'action du groupe de construction et de concessions.



Le broker met en avant un trafic aéroportuaire plus élevé, en partie contrebalancé par les résultats plus bas dans la construction, ainsi qu'un taux de rentabilité interne de 9% offert par le titre, à comparer à un rendement français à 10 ans proche de 0%.



