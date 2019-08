Vinci : bien orienté avec des propos de broker

06/08/2019 | 11:34

Vinci gagne 1,3% et surperforme ainsi la tendance à Paris (+0,9% sur le CAC40), soutenu par des propos de Morgan Stanley qui réaffirme son conseil 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 103 à 105 euros sur le titre.



Le broker voit encore le groupe de construction et de concessions comme le 'roi du cash', intégrant maintenant dans son modèle 'un free cash-flow de l'ordre de quatre milliards d'euros en vue pour 2019, avec un an d'avance sur le chemin vers six milliards à horizon 204-25'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.