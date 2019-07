Vinci : confirme ses perspectives après une progression de l'ensemble de ses résultats au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a confirmé mercredi ses perspectives pour 2019, après une hausse de ses résultats au premier semestre, portés par le dynamisme de l'ensemble de ses activités.

"Le premier semestre 2019 a été marqué par une activité dynamique et par une nouvelle hausse des résultats du groupe malgré une base de comparaison élevée", a déclaré le PDG Xavier Huillard, cité dans un communiqué. "Cette progression s'accompagne d'une génération positive de cash-flow libre, en dépit de l'impact de la saisonnalité de l'activité traditionnellement défavorable en début d'année", a poursuivi le dirigeant.

Pour l'ensemble du premier semestre, Vinci a publié un résultat net en hausse de 4,5%, à 1,36 milliard d'euros, tandis que son résultat opérationnel sur activité a progressé de 9,1% à 2,29 milliards d'euros, représentant 10,5% du chiffre d'affaires contre 10,6% un an auparavant. Cette marge a notamment été pénalisée par une baisse de la marge opérationnelle de Vinci Construction, "suite principalement à des difficultés rencontrées sur plusieurs projets et à la sous-activité affectant les métiers de l'Oil & Gas [pétrole et gaz, ndlr]", a expliqué Vinci.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 21,7 milliards d'euros, en hausse de 10% à données publiées et de 5,9% à changes et périmètre constants. Au premier semestre, l'activité de la branche construction et travaux s'est inscrite en hausse de 6,5% à données comparables, tandis que celle de la branche concessions a augmenté de 4,6% sur cette base. Dans cette dernière branche, le trafic de Vinci Autoroutes a été stable au premier semestre, tandis que celui des aéroports a progressé de 6,7%.

Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient en moyenne un résultat net de 1,3 milliard d'euros, un chiffre d'affaires de 21,05 milliards d'euros et un résultat opérationnel sur activité de 2,22 milliards d'euros.

Le carnet de commandes du groupe s'établissait à 36,2 milliards d'euros à la fin juin, en hausse de 9% par rapport à fin décembre.

Pour 2019, Vinci a confirmé anticiper de nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat. Dans les concessions, le trafic à périmètre constant des aéroports devrait continuer de progresser, à un niveau toutefois moindre qu'en 2018 en raison d'un effet de base élevé. Le trafic des autoroutes devrait suivre l'évolution de l'activité économique en France, hors événements exceptionnels. Dans la construction, "le bon niveau des carnets de commandes permet d'envisager une évolution positive, à structure comparable, du chiffre d'affaires dans l'ensemble des pôles", a indiqué Vinci.

Le groupe a par ailleurs annoncé le paiement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019 d'un montant de 0,79 euro par action, en hausse de 5,3%. Ce dividende sera détaché le 5 novembre et versé le 7 novembre

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VINCI:

http://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances.htm

