Vinci : confirme ses prévisions 2018 après un 1er semestre au-delà des attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a confirmé vendredi s'attendre à une progression de son activité et de ses résultats cette année, après avoir connu un premier semestre plus dynamique qu'attendu grâce à la progression du trafic dans ses concessions autoroutières et aéroportuaires et à la poursuite de la reprise de l'activité contracting. Vinci a également annoncé qu'il verserait en novembre un acompte sur dividende de 0,75 euro par action, contre 0,69 euro un an plus tôt.

Vinci a fait état d'une augmentation de son résultat net part du groupe de 26,2% au titre du premier semestre, à 1,3 milliard d'euros, tandis que son résultat opérationnel sur activité a progressé de 11,4%, à 2,1 milliards d'euros.

Son chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 19,76 milliards d'euros, en hausse de 6,7% sur un an, porté par une croissance organique de 2,8%.

Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient en moyenne un résultat net de 1,1 milliard d'euros, un résultat opérationnel de 1,99 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 19,5 milliards d'euros au premier semestre.

Tendant à rebondir depuis 2017 après plusieurs années de vaches maigres, l'activité de la branche construction et énergie a continué à progresser au premier semestre, à un rythme soutenu en France, tandis que le développement à l'international s'est poursuivi notamment via des acquisitions. Au total, le chiffre d'affaires de la branche a crû de 6,9% (dont +2,2% organique), à 16,1 milliards d'euros.

Dans les concessions, l'activité a crû de 6,3% en données publiées, à 3,4 milliards d'euros tandis que la croissance à périmètre comparable s'est élevée à 5,8%, tirée par une hausse de 2,3% du trafic autoroutier et de 9,3% du trafic aéroportuaire.

En progression dans tous les pôles de métiers, le carnet de commandes du groupe s'établissait à 32,7 milliards d'euros fin juin, en hausse de 7% sur un an.

L'endettement financier net consolidé de Vinci s'élevait à 16,7 milliards d'euros au 30 juin, en hausse de 1,1 milliard d'euros sur un an et de près de 2,7 milliards d'euros depuis le début de l'année.

Dans un communiqué, Vinci a indiqué que ces "bonnes performances" confortaient les tendances annoncées précédemment. Pour l'ensemble de l'année, Vinci a confirmé sa prévision de hausse de son chiffre d'affaires, de son résultat opérationnel et de son résultat net. Dans les concessions, la croissance du trafic de Vinci Autoroutes devrait être du même ordre qu'en 2017, sous réserve que les prix des carburants ne subissent pas de nouvelles augmentations. Le trafic de Vinci Airports devrait continuer à croître en 2018, mais à un rythme moins soutenu qu'en 2017, du fait d'une base de comparaison élevée. Dans le contracting, la croissance de l'activité devrait se poursuivre dans l'ensemble des métiers, tirée par la bonne conjoncture en France et le développement à l'international, et le taux de marge opérationnelle de la branche devrait continuer à s'améliorer.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed : LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VINCI:

https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/communiques/pages/index.htm

