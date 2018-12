Vinci : contrat pour Eurovia en Caroline du Nord

07/12/2018 | 08:54

Vinci annonce que Blythe Construction, filiale d'Eurovia, en groupement avec The Lane Construction Corporation, a remporté le contrat de conception-construction de l'extension sud-est de l'autoroute N.C. 540 - Triangle Expressway à Raleigh.



Ce contrat, d'un montant de 403 millions de dollars, fait partie du projet plus large 'Complete 540' qui vise à décongestionner le réseau autoroutier autour de Raleigh, la deuxième ville et capitale de l'Etat américain de Caroline du Nord.



Ce projet, dont la livraison est prévue en 2022, comprend la conception et la construction d'une autoroute à six voies de 12,8 km, la construction de 29 ponts, de 290.000 mètres carrés de chaussée en béton et la pose de 135.000 tonnes d'enrobés.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.