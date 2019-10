Vinci : contrat pour des canalisations d'épuration au Canada

16/10/2019 | 08:49

Vinci Construction annonce avoir remporté, au travers de sa filiale Bessac en groupement avec l'entreprise canadienne Pomerleau, un contrat de construction de nouvelles canalisations pour le compte de la station d'épuration d'Annacis Island près de Vancouver.



Le contrat, d'un montant de 184 millions de dollars canadiens (environ 126 millions d'euros), prévoit notamment la réalisation de deux puits d'accès de 40 mètres de profondeur et de deux tunnels longs de respectivement 580 et 200 mètres.



Le projet, dont la livraison est prévue fin 2023, fait partie du programme d'agrandissement de la station d'épuration des eaux usées d'Annacis Island, qui représente une capacité de traitement équivalent de la consommation d'un million de personnes.



