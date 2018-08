Vinci : contrat pour la gare centrale de Göteborg

14/08/2018 | 08:33

Vinci Energies, à travers sa filiale suédoise de travaux électriques et d'ingénierie Eitech, annonce la signature d'un contrat avec NCC Sverige portant sur la prise en charge de toutes les installations techniques du projet partiel E02 de la gare centrale de Göteborg.



Les attributions incluent une station souterraine d'un train de banlieue et environ deux kilomètres de tunnel ferroviaire, ce qui représente une part importante de l'investissement de l'Administration nationale suédoise des Transports dans le West Link.



Depuis l'automne 2016, Eitech travaille avec NCC et l'Administration nationale suédoise des Transports sur un nouveau modèle de collaboration comprenant la planification du projet et l'optimisation des coûts pour le projet partiel E02.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.