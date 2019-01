Vinci : convention avec un PSI pour des rachats d'actions

03/01/2019 | 07:27

Vinci annonce la signature, le 2 janvier, d'une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement (PSI), dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions.



Aux termes de cette convention, le PSI vendra au groupe de construction et de concessions, au plus tard à l'échéance du 27 mars prochain, une certaine quantité d'actions, dans la limite de 200 millions d'euros.



Le prix moyen par action sera déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée de la convention, avec une décote garantie, et ne pourra excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte.



