Vinci : croissance de 4,5% du résultat net semestriel

31/07/2019 | 08:53

Vinci dévoile un résultat net part du groupe de 1,4 milliard d'euros et un résultat opérationnel sur activité de 2,3 milliards, en croissances respectives de 4,5% et de 9,1%, au titre des six premiers mois de l'année.



Le groupe a réalisé une croissance de 10% de son chiffre d'affaires, à 21,7 milliards d'euros, avec des progressions de 12% pour la branche concessions, et 10% pour la branche contracting et de 20% pour Vinci Immobilier.



Fort d'une génération de cash-flow libre en hausse de 0,5 milliard d'euros par rapport au premier semestre 2018, Vinci confirme ses perspectives pour l'année 2019 et versera un acompte sur dividende de 0,79 euro par action, en progression de 5,3%.



