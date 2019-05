Vinci : débute des travaux pour le Grand Paris Express

21/05/2019 | 10:03

Le groupe annonce la mise en service du second tunnelier, nommé Amandine dans le cadre des travaux du tronçon T3C de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.



Il va creuser un tunnel depuis la gare d'Arcueil-Cachan en direction de Villejuif Louis Aragon (3,4 km).



Le précédent, Ellen, a entamé mi-février 2019 le creusement depuis le puits Parc Robespierre, à Bagneux, vers Fort d'Issy-Vanves-Clamart (3,9 km).

Ces travaux sont menés par Vinci Construction (Vinci Construction Grands Projets, mandataire, Vinci Construction France, Dodin Campenon Bernard et Botte Fondations) et Spie Batignolles).



