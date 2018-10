Vinci : deux contrats pour Eurovia en Caroline du Nord

22/10/2018 | 08:42

Vinci annonce que sa filiale Eurovia a remporté deux contrats de conception/construction pour l'aménagement de deux axes majeurs de Caroline du Nord. D'une valeur globale de 415 millions d'euros (480 millions de dollars), ces deux projets doivent être livrés en 2022.



A Charlotte, sur l'autoroute I-485, les travaux consisteront à ajouter une voie rapide à péage dans les deux sens, entre la I-77 et l'autoroute 74 (sur environ 26 km) ainsi qu'une voie supplémentaire non payante pour les véhicules en co-voiturage.



A Winston-Salem, les travaux porteront sur la construction d'un échangeur d'environ quatre km sur le périphérique nord, à hauteur de la route 52 qui sera élargie à six voies. Ce projet prévoit notamment la réalisation la construction de 13 ponts.



