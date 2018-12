Vinci : devient concessionnaire de l'aéroport de Belgrade

24/12/2018 | 07:43

Après la levée des conditions suspensives, Vinci Airports annonce devenir officiellement concessionnaire de l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade pour 25 ans, et responsable du financement, de l'exploitation, de la maintenance, de l'extension et de la rénovation.



Dans ce cadre, le groupe français de BTP a souscrit un montant total d'emprunts de 420 millions d'euros d'une maturité maximum de 17 ans auprès de l'IFC, la BERD, l'Agence française de développement, la DEG et six banques commerciales.



À compter du 22 décembre, Vinci Airports peut ainsi 'mettre en oeuvre son expertise d'opérateur aéroportuaire international, faire de la plate-forme serbe un hub majeur en Europe du Sud-Est (5,3 millions de passagers accueillis en 2017) et mener à bien son développement'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.