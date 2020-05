Vinci : distinction pour un aéroport au Brésil

20/05/2020 | 12:28

Le groupe Vinci annonce ce jour que l'aéroport international de Salvador Bahia, géré depuis début 2018 par Vinci Airports, a été distingué par l'Agence nationale de l'aviation civile brésilienne comme 'l'aérodrome le plus durable du Brésil en 2019'.



'Rénové intégralement depuis sa reprise par Vinci Airports, il est le premier aéroport du Brésil à atteindre le 'zéro déchet en décharge' et le seul à être 'zéro rejet liquide' (100% des eaux usées traitées recyclées dans les toilettes et pour les tours aéro-réfrigérantes). Prochainement, il deviendra également le premier aéroport du Brésil à disposer d'un parc photovoltaïque en autoconsommation pour alimenter son terminal, ce qui permettra de réduire de 30% son empreinte carbone', précise Vinci.



