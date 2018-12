Vinci : dope sa branche aéroportuaire avec Gatwick

27/12/2018 | 16:20

En cette 'trêve des confiseurs' généralement peu propice aux annonces de la part des entreprises, Vinci fait exception en annonçant une opération majeure pour sa branche aéroportuaire, avec la prise de contrôle de Gatwick.



Ce matin en effet, le groupe de BTP et de concessions a annoncé qu'il allait acquérir 50,01% du capital de l'aéroport londonien de Gatwick, qui se classe en 8e position en Europe avec près de 46 millions de passagers attendus cette année. Le solde est et restera détenu par le fonds d'investissement spécialisé américain Global Infrastructure Partners. Montant de cette acquisition pour Vinci : environ 3,3 milliards d'euros, chiffre significatif représentent près de 8% de la capitalisation actuelle du groupe français.



Selon Vinci, 'les opportunités de rachat d'un aéroport de la qualité et de la dimension de London Gatwick sont extrêmement rares', d'autant que le Grand Londres est 'le plus grand marché aéroportuaire au monde'. Il s'agirait aussi d'un 'actif exceptionnel présentant un potentiel de croissance important' qui est placé sous le 'régime de la propriété perpétuelle'.



Gatwick ? Lors de l'exercice annuel clos fin mars dernier, la société exploitant l'aéroport britannique a réalisé un chiffre d'affaires proche de 860 millions d'euros pour un EBITDA d'un peu plus de 460 millions, soit une marge de près de 54%.



En clair, avec cette opération, Vinci va sensiblement développer sa branche aéroportuaire : sur les neuf premiers mois de 2018, Vinci Airports a réalisé un CA de 1,2 milliard d'euros, dont la hausse à données comparables de 10% était la plus élevée du groupe. Soit, mais cette division ne représentait alors pas même 4% du CA de Vinci, contre 13,4% pour les autoroutes, qui demeurent le métier-clé dans les concessions.



Quid de la rentabilité ? Certes, la marge d'EBITDA de l'aéroport de Gatwick est un peu plus basse que celle de Vinci Airports, tant en 2017 (57,3%) qu'au premier semestre 2018 (58,7%). Mais rappelons que le groupe, qui évoque des 'synergies', a su accroître sensiblement la rentabilité des aéroports dont il a repris l'exploitation.



Quid du financement de l'opération ? A fin juin, l'endettement net de Vinci se montait à 16,7 milliards d'euros, pour 18,3 milliards de capitaux propres consolidés. En acquérant l'actif pour environ 15 fois son EBITDA, Vinci ne fait pas une mauvaise affaire, même si le Brexit nuira probablement en partie au trafic aérien britannique. D'ailleurs, le groupe, qui a dégagé un EBITDA de près de trois milliards d'euros durant le seul premier semestre, semble avoir les moyens d'aller encore plus loin. Sachant qu'il est actionnaire, à hauteur de 8%, d'Aéroports de Paris (ADP), société que l'Etat entend privatiser l'année prochaine.



EG



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.