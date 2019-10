Vinci : double acquisition en Espagne

03/10/2019 | 08:50

Vinci Energies annonce l'acquisition des entreprises SISTEM Melesur Energía et SISTEM Infraestructuras y Operaciones EPC, toutes deux filiales du groupe andalou Grupo Solar Lighting, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Cette double acquisition permet à Vinci Energies de devenir un acteur majeur du marché espagnol des services à la production, au transport, à la transformation et à la distribution d'énergie électrique (y compris renouvelables), où il opère sous sa marque Omexom.



Vinci Energies ajoute que grâce à ce nouveau développement, il réalisera en Espagne un chiffre d'affaires annuel proche de 430 millions d'euros et emploiera plus de 3.500 collaborateurs.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.