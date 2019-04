Vinci : émission obligataire en dollars réalisée

04/04/2019 | 09:56

Vinci annonce le succès d'une émission obligataire inaugurale d'un milliard de dollars américains, à échéance avril 2029, assortie d'un coupon annuel de 3,750%, une opération qui a été sursouscrite près de quatre fois.



Après celle de 800 millions de livres sterling, cette première émission en dollars lui permet de poursuivre la diversification de ses sources de financement et de sa base d'investisseurs en accédant au marché obligataire américain.



Elle permet également au groupe de construction et de concessions de continuer à allonger la maturité moyenne de sa dette dans un environnement de marché toujours bien orienté. Le produit de l'émission sera affecté à ses besoins généraux.



