Vinci : en hausse, un broker passe à l'achat

30/03/2020 | 11:48

Le titre Vinci avance de +1,3% ce matin, alors que l'analyste Oddo BHF a revu à la baisse son objectif de cours sur celui-ci, estimant qu''aucune activité ne sera épargnée' pour le géant français.



Cependant, plus encourageant pour les investisseurs, l'analyste passe à l'achat sur la valeur, 'convaincu que Vinci devrait surperformer dans l'environnement incertain actuel'.



'S'il est évidemment encore très compliqué d'évaluer les impacts du COVID-19, nous avons intégré un scénario qui nous semble prudent mais réaliste à ce stade : une baisse du trafic aéroportuaire de 25% en Europe en 2020 avec une reprise limitée à +15% en 2021 ; une baisse du trafic autoroutier en France de 15% sur les véhicules légers et -12% sur les poids lourds (respectivement +17% et +12% en 2021) et une baisse de l'activité contracting de 6.2% en organique (qui correspond à une baisse d'environ 70% pendant une période de confinement que nous estimons à 1.5 mois)', explique le broker.



Oddo BHF fait ainsi passer sa cible de 103 à 86 euros, pour un potentiel de +20%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.