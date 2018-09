Vinci : en négociations exclusives pour URBAT Promotion.

10/09/2018 | 18:09

Vinci Immobilier est en négociations exclusives pour l'acquisition de la totalité du capital d'URBAT Promotion.



URBAT Promotion est un promoteur immobilier indépendant spécialisé dans la construction de logements dans le sud de la France. Basée à Montpellier, l'entreprise compte 126 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros.



L'opération se ferait en deux temps : Vinci Immobilier ferait d'abord l'acquisition de 49,9% du capital d'URBAT Promotion au plus tard le 31 décembre 2018, puis acquerrait le solde du capital au cours du deuxième semestre 2020, les deux opérations étant indissociables.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.