Vinci : gagne 2,5%, le chiffre d'affaires et les résultats croîtront encore en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mercredi anticiper en 2020 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat, mais dans des proportions plus limitées que l'amélioration observée en 2019 du fait d'une base de comparaison exigeante.

"Vinci aborde l'année 2020 avec confiance, et peut envisager de nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat. Celles-ci devraient toutefois être plus limitées qu'en 2019 en raison d'une base de comparaison particulièrement exigeante et hors nouvelles acquisitions d'importance", a déclaré Xavier Huillard, PDG de Vinci, dans un communiqué.

"La prudence de ces commentaires pour 2020 confortent notre avis 'neutre' sur Vinci", a déclaré Bryan Garnier.

A la Bourse de Paris, l'action Vinci s'adjuge toutefois 2,5%, à 104,80 euros, et figure parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40.

Conformément à ses objectifs, Vinci a enregistré une croissance de ses revenus et de son résultat net l'an passé. Sur l'ensemble de 2019, Vinci a dégagé un bénéfice net en hausse de 9,3%, à 3,26 milliards d'euros, tandis que son résultat opérationnel sur activité a augmenté de 14,8%, à 5,73 milliards d'euros. Cela représente 11,9% des ventes, contre une marge de 11,5% à fin 2018.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 48,05 milliards d'euros, en hausse de 10,4% à données publiées et en progression de 5,4% à taux de change et périmètre constants. Sur cette période, l'activité de la branche construction et travaux s'est inscrite en croissance de 5,1% à données comparables. Les revenus de la branche concessions ont augmenté de 5,4%. Dans cette dernière branche, le trafic de Vinci Autoroutes a progressé de 2,8% en 2019, tandis que celui des aéroports a progressé de 5,7% à réseau comparable.

Les analystes interrogés par Factset prévoyaient en moyenne un résultat net de 3,29 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 47,84 milliards d'euros.

Au titre de l'exercice écoulé, Vinci proposera à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 3,05 euros par action, contre 2,67 euros versés au titre du cru 2018.

Le carnet de commandes du groupe s'établissait à 36,5 milliards d'euros à fin 2019, contre 33,1 milliards d'euros un an auparavant.

Du côté du bilan, la dette nette s'est alourdie de 6,1 milliards d'euros l'an passé, à 21,7 milliards d'euros, essentiellement du fait de la prise de contrôle de l'aéroport de Londres Gatwick.

Faisant état d'une progression de son chiffre d'affaires, de son résultat opérationnel d'activité, de son bénéfice net et de son dividende, Vinci a publié des comptes "solides" au titre de 2019, résument les analystes de Citi. L'intermédiaire financier a confirmé sa recommandation à "acheter" sur la valeur, ainsi que son objectif de cours de 111 euros.

Oddo BHF reste à "neutre", estimant que la valorisation actuelle est "exigeante", alors que des interrogations subsistent quant à l'utilisation de la trésorerie.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

(Julien Marion a contribué à cet article)

