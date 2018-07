Vinci : hausse de 26% du résultat net au 1er semestre

27/07/2018 | 07:45

Vinci publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net part du groupe de 1.300 millions d'euros, en hausse de 26%, et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) de 2.099 millions, en croissance de 11,4%, soit une marge améliorée de 0,4 point à 10,6%.



Le chiffre d'affaires du groupe de construction et concessions s'élève à 19,8 milliards d'euros, en progression de 6,7%, dont une croissance organique de 2,8%, une croissance externe de 5,3% et un impact de changes négatif de 1,4%.



Sur l'ensemble de l'année, Vinci prévoit des hausses de son chiffre d'affaires, de son résultat opérationnel et de son résultat net. Un acompte sur le dividende de 2018 de 0,75 euro par action, en hausse de 8,7%, sera versé en numéraire le 8 novembre.



