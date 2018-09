Vinci : inauguration d'un Motel One à Paris

19/09/2018 | 09:32

Vinci annonce l'inauguration du Motel One Paris-Porte Dorée, développé par sa filiale Vinci Immobilier pour le compte de Covivio (nouveau nom de Foncière des Régions), situé dans le 12e arrondissement de Paris.



Cet hôtel s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan hôtelier de la Ville de Paris, qui prévoit la création de 7.000 chambres d'ici 2020, en privilégiant notamment les quartiers les plus dynamiques.



Conçu par l'agence d'architecture MCBAD, Motel One Paris-Porte Dorée se compose de 255 chambres et offre une vaste terrasse orientée plein sud. Une sculpture de l'artiste Victor Gingembre, réalisée en marbre de Carrare a été installée dans le jardin de l'hôtel.



