Vinci : inauguration d'un pont au Burkina Faso

26/11/2018 | 17:34

Le groupe Vinci annonce ce lundi l'inauguration, fin septembre, du pont mixte de Boromo sur le fleuve Mouhoun, au Burkina Faso.



'L'ouvrage, réalisé par Sogea-Satom (Vinci Construction International Network), est situé sur la RN1 qui relie la capitale Ouagadougou à la Côte d'Ivoire, au Mali et à la deuxième ville du pays, Bobo-Dioulasso', précise Vinci.



Long de 106,2 mètres et large de 12 mètres, il accueille deux voies de circulation et deux trottoirs latéraux. 'Constitué d'un tablier en béton armé reposant sur une charpente métallique de 180 t, il s'agit du premier pont mixte acier-béton réalisé dans le pays', explique encore Vinci.





