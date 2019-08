Vinci : inauguration du Pont de l'Atlantique au Panama

05/08/2019 | 09:17

Vinci fait part de l'inauguration, le 2 août au Panama, du Pont de l'Atlantique qui établit un lien entre les continents nord-américain et sud-américain et pourra être emprunté indépendamment du fonctionnement des écluses du Canal.



Situé à trois km des écluses de Gatún et d'Agua Clara, ce pont s'étire sur 4,6 km, dont 3,1 km d'ouvrages d'arts exceptionnels. La travée centrale, composée de 530 mètres de tablier en béton à 75 mètres d'altitude, constitue un record mondial pour un pont haubané.



La réalisation de cet ouvrage a nécessité la mobilisation de Vinci Construction Grands Projets pour la construction, Rodio Swissboring Panamá filiale de Soletanche Bachy pour les fondations profondes, mais aussi de Freyssinet pour la pose des haubans.



