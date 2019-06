Vinci : lance Concreative pour l'impression 3D de béton

18/06/2019 | 18:06

Vinci Construction lance Concreative, une nouvelle entreprise dédiée à l'impression 3D de béton haute performance.



La société propose un service entièrement intégré, de la conception à la mise en oeuvre sur les chantiers.



Concreative inaugure aujourd'hui une première usine de conception-réalisation à Dubai pour répondre aux futures demandes du marché régional des Émirats arabes unis.



' L'impression 3D de béton libère les architectes des contraintes des coffrages standardisés. Elle offre les moyens de concevoir et réaliser des éléments architecturaux et structurels complexes en béton et d'imaginer des solutions personnalisées, sur-mesure, à coûts et délais maîtrisés ' indique le groupe.



' Parmi ses nombreux avantages, elle permet de réaliser jusqu'à 70 % d'économies de ciment, de construire au plus près des besoins ou dans des lieux difficiles d'accès, et de rendre les chantiers moins pénibles et moins dangereux ' rajoute le groupe.



