Vinci : lancement d'une campagne de publicité

02/07/2019 | 08:50

Vinci annonce le lancement d'une campagne de publicité pour 'mettre en avant l'utilité de ses métiers au quotidien et la contribution positive du groupe au service de la société à travers des exemples concrets tant en France qu'à l'international'.



Cette campagne sur le thème 'Faire oeuvre utile', réalisée par l'agence Jésus et Gabriel, sera diffusée en France et déclinée dans la presse nationale, dans la presse régionale et à la radio, du 30 juin à la mi-juillet.



