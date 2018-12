Vinci : les gilets jaunes ont provoqué plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vinci Autoroutes, filiale du groupe de construction et de concessions Vinci, a chiffré à "plusieurs dizaines de millions d'euros" les dégâts occasionnés par les "attaques" liées au mouvement des gilets jaunes.

Dans un communiqué, Vinci Autoroutes explique que depuis le début du mouvement il y a un mois, près de 250 sites "sont ou ont été impactés quotidiennement par des actions de filtrage, de blocage et d'entrave à la libre circulation menées au niveau des échangeurs autoroutiers et sur les voies de circulation". S'ajoutent à cela des "dégradations de locaux, installations techniques et équipements de sécurité".

Vinci Autoroutes liste plusieurs dégradations, citant par exemple la destruction de six bâtiments d'exploitation, de 33 véhicules d'intervention, les incendies de 15 échangeurs et plateformes de péages ou encore des "centaines de détritus enlevés" aux abords et sur les campements construits par les manifestants.

Au total, "l'ensemble des dégâts occasionnés par ces attaques délibérées est d'ores et déjà estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros", écrit Vinci Autoroutes.

"Que les réparations soient prises en charge par les assurances, par l'Etat ou par Vinci Autoroutes, c'est dans tous les cas la collectivité qui est pénalisée par ces atteintes répétées portées aux biens publics, qui ne profitent à personne", déplore le groupe.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

