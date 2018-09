Vinci : livraison d'un tunnel à Glasgow

03/09/2018 | 14:53

Vinci Construction Grands Projets, avec son partenaire britannique Costain, annonce ce jour avoir livré à Glasgow, fin juillet, le plus long tunnel pour eaux usées d'Écosse.



'Avec ses 4,7 mètres de diamètre et ses 5 kilomètres de long, [le tunnel de Shieldhall] s'intègre dans un programme de modernisation du réseau existant pour la gestion des eaux usées de l'agglomération de Glasgow. Ce nouveau réseau d'assainissement offre un stockage supplémentaire de 90.000 m3, l'équivalent de 36 piscines olympiques, et permet de réduire les risques d'inondation dans la région et d'augmenter le flux de traitement des eaux usées', précise Vinci.



Près de 100 personnes ont été mobilisées pendant 2 ans pour ce chantier.





