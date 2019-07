Vinci : livraison du projet de confinement de Tchernobyl

10/07/2019 | 18:04

Vinci Construction Grands Projets et Bouygues Travaux Publics ont remis la clé de l'enceinte de confinement de Tchernobyl aux autorités ukrainiennes.



' La livraison de ce projet marque la fin de 12 ans de chantier hors normes sur lequel plus de 10 000 ouvriers et techniciens de Novarka se sont relayés pendant 33 millions d'heures pour achever la construction de l'enceinte de confinement du réacteur n°4 accidenté ' explique Vinci.



L'enceinte de confinement de Tchernobyl est la plus grande structure terrestre mobile jamais construite avec une portée de 257 mètres, une largeur de 162 mètres, une hauteur de 108 mètres et un poids total de 36 000 tonnes (avec ses équipements).



' Elle garantira la sûreté du site de l'accident pendant une durée de 100 ans et permettra le démantèlement du réacteur accidenté et de l'enceinte provisoire et le traitement des déchets radioactifs ' indique le groupe.



