Rueil-Malmaison, 28 octobre 2019

VINCI met en service le contournement autoroutier de Regina,

capitale de la province de la Saskatchewan au Canada





Une nouvelle infrastructure qui améliore la sécurité routière et favorise le développement économique du territoire

Le premier partenariat public-privé d’infrastructure de transport de la province canadienne de la Saskatchewan

Un contrat de 30 ans pour un investissement d’environ 1,3 milliard d’euros (1,9 milliard de dollars canadiens)

Le contournement autoroutier de la ville de Regina, capitale de la province de la Saskatchewan au Canada, a été inauguré aujourd'hui, en présence de Scott Moe, Premier ministre de la Saskatchewan, Xavier Huillard, Président-directeur général de VINCI, Pierre Anjolras, Président d’Eurovia et Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions.

Comprenant 61 km de routes, dont 37 km nouvellement construites, 24 km remises à neuf, 12 nouveaux échangeurs et 33 nouveaux ponts et viaducs, le contournement de Regina représente un investissement de 1,9 milliard de dollars canadiens (soit environ 1,3 milliard d’euros).

Démarrée en 2015, la phase de construction a été menée à bien en quatre ans seulement.

Ce projet illustre la capacité de VINCI à délivrer des projets de grande envergure dans le respect de ses engagements en termes de délais et de coûts, tout en proposant les plus hauts standards de qualité, de sécurité et les innovations techniques adaptées au contexte climatique très rude de l’Ouest Canadien. Le contournement de Regina est également une démonstration concrète du modèle concessionnaire-constructeur du Groupe VINCI, avec la mise en synergies des expertises de ses différentes filiales : VINCI Concessions, Eurovia, VINCI Construction (Soletanche Freyssinet, VINCI Construction Terrassement) et VINCI Energies.

La gestion et la maintenance de l’infrastructure seront assurées pendant 30 ans par VINCI Concessions et Carmacks, filiale canadienne d’Eurovia. Le nouveau contournement permettra d’améliorer la sécurité routière, fluidifier la circulation et favorisera le développement économique de la province, en ouvrant un accès plus rapide et plus fiable à trois axes routiers importants de la Saskatchewan : l’autoroute transcanadienne et les autoroutes 6 et 11.

Le contournement de Regina est le premier partenariat public-privé d’infrastructure de transport de la Saskatchewan. Il associe le Ministère de la Voirie et de l’Infrastructure de la province à la société concessionnaire Regina Bypass Partners qui réunit VINCI Concessions (37,5%), le groupe d’ingénierie américain Parsons Enterprises (25%), le groupe canadien de construction Graham (12,5%) et le fonds d’investissement Connor Clark & Lunn (25%).

Xavier Huillard, Président-directeur général de VINCI, a déclaré : « Le contournement de Regina est un excellent exemple d’une collaboration étroite et fructueuse entre autorités publiques et acteurs privés au service d’un grand projet d’intérêt collectif. VINCI est fier de la relation positive construite avec la province de la Saskatchewan et le ministère de la voirie et des infrastructures. L’ouverture du contournement à la circulation est une nouvelle étape de notre partenariat. Ensemble, nous allons continuer à rendre les transports plus sûrs et à soutenir le développement de la province. ».

