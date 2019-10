Vinci : mise en service autoroutier au Canada

28/10/2019 | 18:03

Vinci annonce la mise en service du contournement autoroutier de Regina, capital de la province de la Saskatchewan au Canada.



Le contournement de Regina comprend 61 km de routes, dont 37 km nouvellement construites, 24 km remises à neuf, 12 nouveaux échangeurs et 33 nouveaux ponts et viaducs. Il représente un investissement de 1,9 milliard de dollars canadiens (soit environ 1,3 milliard d'euros).



Démarrée en 2015, la phase de construction a été menée à bien en quatre ans seulement. La gestion et la maintenance de l'infrastructure seront assurées pendant 30 ans par Vinci Concessions et Carmacks, filiale canadienne d'Eurovia.



