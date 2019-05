Vinci : mise en service d'une ligne de métro au Qatar

29/05/2019 | 16:05

Le groupe Vinci annonce ce mercredi que la ligne de métro 'rouge sud' de Doha, conçue et construite par Vinci Construction Grands Projets à travers sa filiale locale QDVC, vient d'ouvrir au public.



'Longue de 13,8 kilomètres, elle permet de relier l'aéroport de Doha au quartier de Msheireb, coeur historique de la capitale, et s'inscrit dans un vaste programme d'aménagement pour le Qatar, qui n'avait jusqu'ici que le réseau de bus comme mode de transport en commun. Les travaux, qui ont mobilisé jusqu'à 3.000 personnes pendant cinq ans, comprenaient également la conception et la construction de cinq stations souterraines, 32 connexions inter-tube de sécurité et 5 puits d'évacuation d'urgence', détaille Vinci.





