Vinci : modernisation de l'aéroport de Toulon Hyères

14/10/2019 | 18:04

Vinci annonce le lancement des travaux de modernisation des pistes et du balisage de l'aéroport de Toulon Hyères.



D'un montant de 27,5 millions d'euros, comprenant une contribution publique de 6,9 millions d'euros, ils représentent l'investissement le plus important réalisé depuis la construction de l'aéroport en 1967.



L'aéroport de Toulon Hyères est l'un des trois aéroports français à usage mixte : civil et militaire, ce qui implique un travail de concertation quotidien entre les équipes de Vinci Airports et celles de la Base aéronautique navale.



Les travaux comprennent la rénovation des pistes et des chemins de roulement, la réfection du balisage aéronautique et les travaux associés de mise en conformité de la plateforme au titre de la loi sur l'eau.



