Vinci : placement réussi d'une émission obligataire

14/01/2019

Vinci annonce le succès d'une émission obligataire de 950 millions d'euros à échéance janvier 2029, assortie d'un coupon de 1,625%, une opération réalisée dans le cadre de son programme EMTN et sursouscrite près de trois fois.



Cette émission permet au groupe de construction et de concessions 'de profiter de la réouverture du marché pour continuer à réduire le coût de sa dette et d'en allonger la maturité moyenne malgré un environnement de marché volatil'.



