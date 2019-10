Vinci : présente sa route '100% recyclée' à un congrès

08/10/2019 | 15:25

Le groupe Vinci annonce ce mardi être présent au Congrès mondial de la route, qui se tient en ce moment à Abu Dhabi.



'Le Groupe, au travers de ses entités Eurovia, VINCI Autoroutes, Freyssinet, Terre Armée, Sixense, VINCI Concessions et Cyclope.ai, a l'opportunité de présenter ses expertises et plusieurs innovations telles que Power Road, la route 100 % recyclée ainsi que des solutions visant à accélérer le développement des nouvelles mobilités', indique le groupe.



20.000 visiteurs sont attendus au Congrès mondial de la route. L'événement réunit 1.200 conférenciers institutionnels et experts internationaux.



