Vinci : prise de contrôle de l'aéroport de Londres Gatwick

27/12/2018 | 07:58

Vinci Airports annonce avoir conclu un accord portant sur le rachat de 50,01% des parts de la société propriétaire de l'aéroport de London Gatwick, lui permettant une prise de position stratégique à Londres, le plus grand marché aéroportuaire au monde.



Lors de l'exercice clos en mars dernier, Gatwick Airport Group a enregistré un chiffre d'affaires global de 764,2 millions de livres et un EBITDA de 411,2 millions. Deuxième aéroport du Royaume-Uni, il a accueilli 45,7 millions de passagers en 2018.



Le prix d'acquisition de la participation majoritaire de Vinci a été arrêté à environ 2,9 milliards de livres, sous réserve d'ajustements d'ici la finalisation de la transaction qui devrait intervenir au cours du premier semestre 2019.



