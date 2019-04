Vinci : propose d'unir des forces pour Notre-Dame de Paris

16/04/2019 | 11:35

Le groupe propose à tous les constructeurs de France d'unir leurs forces pour rebâtir Notre-Dame de Paris.



Cette opération de mécénat de compétences pourrait s'organiser sous l'égide de la Fondation du patrimoine et permettrait d'engager sa reconstruction dans les plus brefs délais.



' Bien entendu, Vinci propose d'ores et déjà d'apporter une partie du financement dans le cadre de la souscription nationale et en proposant à ses salariés de s'associer à l'effort collectif, d'assister les architectes des Monuments Historiques ' indique le groupe.



