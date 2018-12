Vinci : refinancement de la dette de Lisea

21/12/2018 | 08:58

Vinci Concessions annonce que sa filiale à 33,4% Lisea, société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique jusqu'en 2061, a finalisé le refinancement de sa dette pour 2,2 milliards d'euros, contractée en 2011 auprès d'un pool bancaire.



L'opération se décompose en un prêt bancaire de 1,3 milliard, d'une maturité de 27 ans, et deux tranches de dette à taux fixe d'un total de 905 millions, de maturités respectives de 30 et 35 ans, placées auprès d'investisseurs institutionnels.



Ce refinancement permet à Lisea de réduire le coût de sa dette et allonger sa maturité en bénéficiant de ressources à long terme à un coût attractif. Le closing financier de l'opération est prévu au début de l'année 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.