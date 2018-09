Vinci : remonte tester l'ex-plancher des 81,1E

06/09/2018 | 16:18

Vinci rebondit un peu par hasard sur 79,2E (ce n'est pas un support identifié) et remonte tester l'ex-plancher des 81,1E du 2 juillet et 16 août (cela ressemble beaucoup moins à du hasard).

Le scénario du retracement du plancher des 78E du 26 mars et 4 avril est simplement différé, pas invalidé.



